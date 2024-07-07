Fenerbahçe dünya yıldızının işini bitirdi. Anlaşma tamam

Transfer sezonunda hareketli günler yaşayan Fenerbahçe, kanat pozisyonunda önemli bir adım attı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Jose Mourinho’nun öncelikli hedefi olan yıldız oyuncu Allan Saint-Maximin, kulübü Al Ahli’ye ayrılmak istediğini bildirdi.

27 yaşındaki Fransız futbolcu, kulübünün izin vermesinin ardından Fenerbahçe ile görüşmeler yaptı ve Mourinho faktörü nedeniyle sarı-lacivertli takıma “evet” dedi.

Ancak pazarlıklar henüz sona ermedi.

Fenerbahçe, Al-Ahli kulübü ile kiralık transfer için yoğun bir şekilde müzakereleri sürdürüyor. Özellikle oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle taraflar arasında sıkı bir pazarlık yapılıyor. Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin için Al Ahli’ye yaptığı teklifi de artırdı.