Fenerbahçe dünya yıldızının işini bitirdi. Anlaşma tamam

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe dünya yıldızının işini bitirdi. Anlaşma tamam

Jose Mourinho'nun transfer listesinde 1 numarada yer alan Allan Saint-Maximin ile anlaşma sağlandı. Al Ahli ile pazarlık yapılıyor.

Transfer sezonunda hareketli günler yaşayan Fenerbahçe, kanat pozisyonunda önemli bir adım attı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Jose Mourinho’nun öncelikli hedefi olan yıldız oyuncu Allan Saint-Maximin, kulübü Al Ahli’ye ayrılmak istediğini bildirdi.

27 yaşındaki Fransız futbolcu, kulübünün izin vermesinin ardından Fenerbahçe ile görüşmeler yaptı ve Mourinho faktörü nedeniyle sarı-lacivertli takıma “evet” dedi.

Ancak pazarlıklar henüz sona ermedi.

Fenerbahçe, Al-Ahli kulübü ile kiralık transfer için yoğun bir şekilde müzakereleri sürdürüyor. Özellikle oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle taraflar arasında sıkı bir pazarlık yapılıyor. Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin için Al Ahli’ye yaptığı teklifi de artırdı.

gettyimages-1685151670-scaled.jpg

İlgili Haberler
İstanbul'da Amerika depremi
UEFA'nın maçta Erdoğan'ı neden ekrana getirmediği ortaya çıktı
Bozkurt selamını yasaklayan Türk polisin kim olduğu ortaya çıktı
Sen ağlama Hakan Çalhanoğlu. Türkiye'ye gol attığında bak nasıl gülüyordu Mesut Özil
Son Haberler
Emeklilere yüzde 25 indirimli oldu. Yeni uygulama duyuruldu Ekonomi
Emeklilere yüzde 25 indirimli oldu. Yeni uygulama duyuruldu
TOKİ'den kaçırılmayacak ucuza konut fırsatı Ekonomi
TOKİ'den kaçırılmayacak ucuza konut fırsatı
Taksimetreleri kurun! Yazarlar
Taksimetreleri kurun!
Aman Esad Türkiye’ye gelme… Yazarlar
Aman Esad Türkiye’ye gelme…
Atatürk filmi ne kadar izlendi? Yazarlar
Atatürk filmi ne kadar izlendi?
İçimizdeki düşmanlığı nasıl yok edeceğiz? Yazarlar
İçimizdeki düşmanlığı nasıl yok edeceğiz?
“Türkiye’nin millet olarak yapısı” ne demek? Yazarlar
“Türkiye’nin millet olarak yapısı” ne demek?