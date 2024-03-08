Fenerbahçe Eda Erdem'in heykelini dikti. Ali Koç bir söz daha verdi

Fenerbahçe ve Türkiye’nin gururu, milli voleybol takımı kaptanı Eda Erdem Dündar için Ülker Stadyumu’nda bir heykelin açılışı yapıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gelecekte kulübün tarihinde önemli bir yere sahip başka bir kişiliğin heykelinin de yapılacağını müjdeledi.

Ülker Stadyumu’nda düzenlenen törende, Eda Erdem Dündar’ın yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Yöneticisi Simla Türker Bayazıt ve heykeltraş Pınar Öktem Doğan gibi isimler de hazır bulundu.

Eda Erdem Dündar törende yaptığı konuşmada, "Sevgili Fenerbahçe taraftarları... Ne zaman hayatımda ters giden bir şey olsa, beni üzen bir şey olsa kafamı kaldırıp tribünlere bakmam yeterdi bana. Sizlerden aldığım güç ile Fenerbahçe'ye her şeyimi adadım. İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu ama her zaman salonlardan başımız dik ayrıldık. Bana öyle bir şey armağan ettiniz ki, kendimi ne zaman kötü hissetsem bu heykele bakacağım ve kulaklarımda 'Ne kaptanlar geldi, ne kaptanlar geçti' bestesi yankılanacak. İyi ki Fenerbahçeliyiz" dedi.

Ali Koç, Eda Erdem’in sadece sahadaki performansıyla değil, karakteriyle de Türk sporuna örnek bir rol model olduğunu vurguladı.

Ali Koç'un yaptığı konuşma ise şöyle:

"Eda Erdem sadece sahada sergilediği üstün performasıyla değil, aynı zaman karateriyle de Türk sporu için önemli bir rol modelidir. Tam 16 yıldır formamızı taşıyor. Bugün Eda'nın heykelini gururla açarken aynı zaman tüm kadınlarımızın gücünü yüceltiyoruz. Eda Erdem'e ve tüm kadın sporcularımıza başarılar diliyorum. Eda'yı böylesine bir evlat olarak yetiştiren ailesine, hocalarına, onu Fenerbahçe'ye kazandıran Mehmet Ali Aydınlar'a, Aziz Yıldırım'a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu gördüğünüz alan, diğer bütün heykellerimizin toplanacağı alan. Bir tane boş kaide var, oraya kimin heykelinin geleceğini şu an söylemek istemiyorum. İstişare edeceğiz. Şu kadarını söyleyeyim; tarihimizin erken dönem isimlerinden birisi olacak."