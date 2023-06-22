Fenerbahçe Edin Dzeko transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe transfer bombasını patlattı. Sarı lacivertli kulüp Edin Dzeko transferini resmi internet sitesinden açıkladı.

Fenerbahçe Edin Dzeko transferini resmen açıkladı

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe, bir süredir temaslarını sürdürdüğü dünyaca ünlü Boşnak futbolcu Edin Dzeko transferini resmen açıkladı.

Son olarak İtalya'nın Inter takımında forma giyen Dzeko'nun sözleşmesi sona ermişti.

Inter formasıyla geride kalan sezonda 14 gol atarken, 5 de asist yapmıştı.

Sarı lacivertlilerin Dzeko'nun menajeriyle yaptığı görüşmeler sonunda anlaşmanın sağlandığı duyuruldu.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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