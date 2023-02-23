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Hatay'da enkazdan çıkarılan Kuzey Fenerbahçe'de

Hatay'da enkazdan kurtarılan Fanatik Fenerbahçeli Kuzey Kadıköy'de Şükrü Saracoğlu Satdı'nı gezdi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 20:10
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Fenerbahçe, enkazdan kurtarılan Kuzey'i Kadıköy'de misafir etti

Hatay'da enkazdan çıkarılan Kuzey Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'daki enkazdan kurtulan 10 yaşındaki Kuzey Koşar'ı Ülker Stadı'nda konuk etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde Hatay'da enkazdan kurtarılan 10 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Kuzey Koşar ve ailesini stadımızda ağırladık. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezen 10 yaşındaki taraftarımıza isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması da hediye edildi. Yaralarımızı birlikte saracağız." ifadeleri yer aldı.

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