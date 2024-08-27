Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu açıkladı

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Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu açıkladı

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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3.5 MİLYON EURO KAZANACAK
Milli yıldız, Brighton ile 5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Oyuncu, İngiliz ekibinden yıllık 3.5 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe ise bonuslarla 40 milyon euro kazanacak ve sonraki satıştan yüzde 10 pay alacak.

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FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ
2018 yılından beri Fenerbahçe formasını terleten Ferdi Kadıoğlu, çıktığı 203 naçta 18 gol attı ve 22 gol pası verdi.

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