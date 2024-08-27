Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu açıkladı

Fenerbahçe, oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

3.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Milli yıldız, Brighton ile 5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Oyuncu, İngiliz ekibinden yıllık 3.5 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe ise bonuslarla 40 milyon euro kazanacak ve sonraki satıştan yüzde 10 pay alacak.

FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

2018 yılından beri Fenerbahçe formasını terleten Ferdi Kadıoğlu, çıktığı 203 naçta 18 gol attı ve 22 gol pası verdi.

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