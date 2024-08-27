Sivasspor golcüsüyle yeniden anlaştı

Düzenleme: Kaynak: AA
Sivasspor golcüsüyle yeniden anlaştı

Süper Lig ekibi Sivasspor, golcüsü Fode Koita ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Net Global Sivasspor, sözleşmesi sona eren Fode Koita ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivas'a gelen Koita, tesislerde kulüp başkanı Bahattin Eken'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Geçtiğimiz sezon Sivasspor forması ile 27 maça çıkan Koita, 9 kez gol sevinci yaşadı.

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