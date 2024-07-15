Fenerbahçe forması giyemeden transfer oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe forması giyemeden transfer oldu

Tiago Çukur Hollanda 2. Lig ekiplerinden Roda JC Kerkrade’ye transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen Tiago Çukur’un yeni takımı resmen açıklandı.

21 yaşındaki futbolcu Hollanda Keuken Kampion Divisie 2. Lig ekiplerinden Roda JC Kerkrade’ye transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.

Yapılan anlaşma gereğince Fenerbahçe'nin Tiago Çukur'u istediğinde geri alma opsiyonu bulunuyor.

A TAKIMDA HİÇ FORMA GİYEMEDİ

Fenerbahçe A Takımı'nda bir kere bile forma giyemeyen Tiago Çukur geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Belçika ekibi SK Beveren’de 2. yarısını ise Ümraniyespor’da geçirmişti.

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