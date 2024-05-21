Fenerbahçe formasını son kez derbide giydi

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı oyuncu, bu durumla birlikte Sarı-Lacivertli takımın formasını derbide son kez giymiş oldu.

Fenerbahçe'nin Batshuayi'nin sözleşmesindeki bir yıllık opsiyon hakkını kullanıp kullanmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Fenerbahçe, 2022-23 sezonun başında Chelsea'den 3.5 milyon euroya transfer ettiği Batshuayi ile 2+1 yıllık anlaşma yapmıştı.

İki sezondur Fenerbahçe adına sergilediği performans ve skor katkısıyla dikkatleri üzerine çeken Batshuayi, sözleşmesinin son dönemine girdi.

Süper Lig'deki son Galatasaray derbisinde ilk 11'de yer alan Batshuayi, maçta gördüğü sarı kartla İstanbulspor ile oynanacak son hafta maçında forma giyemeyecek.

Deneyimli golcü, böylelikle Fenerbahçe formasını derbide son kez terletmiş oldu.

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki golcüsü Batshuayi'nin geleceği konusunda karar verip vermeyeceği belirsizliğini korurken, bu sezon tüm kulvarlarda 43 maçta 24 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Geçen sezon ise 32 maçta 20 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.