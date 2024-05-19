Fenerbahçe Galatasaray bayrağıyla stada girdi

Düzenleme: Selahattin Ekrekli
Fenerbahçe Galatasaray bayrağıyla stada girdi
Dev derbi öncesi iki takım da Rams Park'a yoğun güvenlik önlemleri altında ulaştı.

Türkiye Galatasaray Fenerbahçe derbisine kilitlendi.

Galatasaray Fenerbahçe'den puan alması halinde Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek.

Karşılaşma öncesi Rams Park etrafında Sarı Kırmızılı taraftarların coşkusu maç saati yaklaşırken doruğa çıktı.

Önce Galatasaray kafilesi maçın oynanacağı Rams Park'a ulaştı.

Ardından Fenerbahçe takımı yoğun güvenlik önlemleriyle stada geldi.

Ancak Sarı Lacivertli kafileyi Rams Park girişinde karşılayan bir grup Galatasaray taraftarı Fenerbahçeli futbolcuları şaşırttı.

Bir grup Galatasaray taraftarı dev bir Sarı Kırmızılı bayrağı Fenerbahçe otobüsünün önünde salladı.

Fenerbahçeli futbolcuları otobüsün içindeki görüntüsü kameralara işte böyle yansıdı:

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