Fenerbahçe Galatasaray derbilerinin sonucunu açıkladı. Fırat Doğu Faraç yazdı

Fenerbahçe Konferans Ligi’nde son maçında Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Son maçını 4-0’lık rahat bir skorla kazanan Fenerbahçe gruptaki diğer maçı da Ludogorets’in kazanmasıyla gruptan lider çıktı. Bu sayede mart ayına kadar Fenerbahçe’nin Avrupa defteri kapanmış oldu. Ankaragücü ile Rizespor arasında oynan maçta Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’i yumruklaması yüzünden Fenerbahçe’nin evinde Konyaspor ile oynayacağı maç 10 Ocak tarihine ertelendi. Bu sayede Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe tek bir maçı kaldı o da Kayserispor maçı. Fenerbahçe Kayserispor’u rahatlıkla yenecektir. Asıl önemli olan Galatasaray derbisi.

YAKLAŞAN GALATASARAY DERBİSİ

Fenerbahçe 24 Aralık'ta önce ligde Kadıköy’de Galatasaray ile oynayacak. Sonrasında ise tekrar Galatasaray ile 29 Aralık'ta Suudi Arabistan’da Süper Kupa Finali’nde karşı karşıya gelecek. Bu iki maç ligin gidişatı için iki takım içinde önemli. Fenerbahçe’nin ligdeki maçı kesinlikle kazanması gerekiyor. Zaten tahminimce ligdeki maçı kazanan Süper Kupa maçını da kazanacaktır. Fenerbahçe iki maçı da kazanırsa şampiyonluk yolunda rakibine karşı büyük bir üstünlük sağlamış olur.