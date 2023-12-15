Fenerbahçe'yi bekleyen Avupa senaryosunu Fırat Doğu Faraç açıkladı

Hafta sonu deplasmanda Beşiktaş’ı üstün bir oyunla mağlup eden Fenerbahçe morali bir şekilde geçtiğimiz akşam Konferans Ligi’nde Spartak Trnava’nın karşısına çıktı.

Konferans Ligi’ndeki son iki maçını kaybeden Fenerbahçe gruptan çıkmak için Kadıköy’de Spartak Trnava’yı kesinlikle mağlup etmesi gerekiyordu. Fenerbahçe’de üstüne düşüne yaptı ve Trnava farklı bir şekilde yendi. Grubun diğer maçında Ludogorets’in, Nordsjaelland’ı mağlup etmesiyle Fenerbahçe gruptan lider bir şekilde çıktı.

Spartak Trnava maçı

Maça Livakovic dışında ideale yakın kadrosuyla çıkan Fenerbahçe 4-0’lık rahat bir galibiyet aldı. Ferdi ile birlikte ilk golünü bulan Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Tadic’in penaltıdan attığı golle skoru 2-0 yapan Fenerbahçe, Dzeko’nun seri golleri ile maçı kazandı ve gruptan lider çıktı.

Fenerbahçe’nin iyi bir kura şansıyla Konferans Ligi’nde çok rahat final oynayabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe’ye Konferans Ligi macerasında başarılar diliyorum.