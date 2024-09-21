Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde goller onlardan gelecek

Trendyol Süper Lig’in 6. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Bu akşam Kadıköy’de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi herkes nefesini tutarak bekliyor.

Dev mücadeleye sayılı saatler kala iki takım da hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

Merakla beklenen derbi öncesinde golcülerin durumu merak konusu oldu. İki takımda da birbirinden kaliteli gol ayakları dikkat çekiyor. Fenerbahçe’de Dzeko en golcü oyuncu olarak öne çıkıyor. Deneyimli golcü bu sezon 9 maçta 8 gol atarak 2 asist yaptı. Dzeko’nun derbi mücadelesinde ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Öte yandan sarı lacivertlilerin ve Süper Lig’in en pahalı transferi olan En Nesyri oynadığı 7 maçta 1 gol attı. Yeni transferin takıma adapte olmakta zorlanması Mourinho’nun tercihini Dzeko’dan yana kullanmasına neden oldu.

TÜM GÖZLER OSIMHEN’DE OLACAK

Galatasaray’da ise gol konusunda tüm gözler Osimhen’de olacak. Transferin son günü büyük bir sürprizle sarı kırmızılılara gelen Nijeryalı golcü ilk kez bir derbi maçında forma giyecek. Golcü oyuncu Çaykur Rizespor maçında iştahlı oyunu ile dikkat çeken Osimhen’in derbi’de göstereceği performans merakla bekleniyor.

Sarı kırmızılıların Arjantinli golcüsü Icardi’nin son antrenmanda takımla çalışmasına rağmen Fenerbahçe’ye karşı forma giymesi beklenmiyor. Galatasaray’da yedek kulübesinden gelerek skora katkı vermesi beklenen oyuncu ise Batshuayi olacak. Belçikalı golcü ilk kez eski takımına karşı Kadıköy’de mücadele edecek.