Fenerbahçe- Galatasaray derbisine saatler kala son gelişmeler

Süper Lig’de bu akşam dev bir sahne alacak. Fenerbahçe ile Galatasaray saat 20.00’da karşı karşıya gelecek. Dev mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ev sahibi Fenerbahçe’de Osayi-Samuel dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Galatasaray’da ise sakatlığı yeni iyileşen Icardi’nin derbide forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe’nin derbide orta sahada baskılı oyunu tercih etmesi beklenirken Galatasaray’da ise derbinin anahtarı ‘sabır’ olarak nitelendi.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel 11’leri:

Fenerbahçe: Livakovic, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, (Amrabat) Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko



Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus(Sallai), Mertens, Barış, Osimhen

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 21 Eylül cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Dev mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DERBİNİN VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Dev maça saatler kala VAR odasındaki isim belli oldu. Fenerbahçe - Galatasaray maçının video yardımcı hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu. Derbide asistan video yardımcı hakem (AVAR) görevi ise Volkan Ahmet Narinç'e verildi.

GALATASARAY’DAN TARAFTARLARA UYARI

Öte yandan Galatasaray yönetimi, derbiyi Kadıköy’de izleyecek taraftarlarına uyarılar yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Maçı İçin Ülker Stadyumu'na Gidecek Büyük Galatasaray Taraftarı'nın Dikkatine!



Karşılaşmayı stadyumda izlemeye gidecek taraftarlarımızın, güvenlik önlemleri sebebiyle bireysel olarak hareket etmesine izin verilmeyecektir. Ülker Stadyumu'na gidecek olan taraftarlarımız, saat 14.00'te RAMS Park'ta toplanacaktır. Bilet kontrolü ve yapılacak üst aramasının ardından en geç saat 15.00'te Kadıköy'e hareket edilecektir.



Müsabaka günü RAMS Park'ta taraftarımız için passolig gişesi açılacak olup; Ülker Stadyumu'nda tek geçişlik passolig kart verilmeyecektir."