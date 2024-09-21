Fenerbahçe-Galatasaray derbisini korsan yayından izlemek isteyenlere kötü haber

Süper Lig’de bu akşam Fenerbahçe iler Galatasaray mücadele edecek. Kadıköy’de oynanacak mücadele milyonlarca futbolsever tarafından merakla bekleniyor. Kaşılaşmayı yüksek ücreti nedeniyle yayıncı kuruluş BeinSports’tan izlemek istemeyenler korsan yayıncılara yöneliyor.

Edinilen son bilgilere göre, TFF ile yayıncı kuruluş derbi öncesi korsan yayınların önüne geçmek için harekete geçti. TFF ve BeinSports, IP TV olarak bilinen korsan yayınlara karşı güvenlik yazılımı kullanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, seçimleri kazandığı hafta yaptığı açıklamada; yazılım ekibiyle birlikte Süper Lig’de IPTV yayınlarınının mutlaka önüne geçeceklerini belirtmişti.

Ağustos ayında BeinSports tarafından Belçika merkezli Orange şirketine devasa bir yatırım yapılarak yazılım desteği alınacağı gündeme gelmişti. Bu yazılımın her türlü yasa dışı sinyali ortadan kaldırdığı ve korsan yayınladığı engellediği belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl yine Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde bu kez Hollandalı Irdeto tarafından geliştirilen ve şifreli yayının kırılmasını engelleyen bir filigran teknolojisi kullanılmıştı ancak çok da yararlı olmamıştı.