Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı

Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.
Sarı Lacivertli kulüp, mücadelenin bilet satışlarına bugün saat 13.00'de başlanacağını duyurdu. İşte dev derbinin bilet fiyatları...
- KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL
- FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 2.600,00 TL
- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 2.750,00 TL
- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 2.900,00 TL
- FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 3.250,00 TL
- FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 3.500,00 TL
- FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 4.900,00 TL
- FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 5.650,00 TL
- FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK: 6.700,00 TL
- FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 7.600,00 TL
- VİP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 23.000,00 TL
- MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.950,00 TL
GENEL SATIŞ CUMA GÜNÜ YAPILACAK
Biletler; 18.09.2024 Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (1 Adet Bilet), 19.09.2024 Perşembe günü saat 13.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell abonelerine (1 Adet Bilet), 20.09.2024 Cuma günü saat 13.00 itibarıyla ise genel satışa sunulacak.