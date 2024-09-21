Fenerbahçe-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Tüm Türkiye nefesini tuttu ve bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçını bekliyor. Saat 20.00’da başlayacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Kadıköy’de oynanacak dev mücadele öncesi iki takım son hazırlıklarını yaparak maç saatini bekliyor. Fenerbahçe’de tek eksik Osayi-Samuel olacak. Sakatlığı atlatmasına rağmen takımla çalışmalara başlayamayan Osayi-Samuel, dev derbide forma giyemeyecek.

Sarı lacivertlilerde yeni transferlerin sahada olması bekleniyor. Transferin son gününde kadroya katılan Kostic’in maça ilk 11’de başlaması bekleniyor. Öte yandan sarı lacivertlilerin en pahalı transferi En Nesyri’nin yerine forvette Dzeko’nun ilk 11’de forma giyeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE’DE 7 OYUNCU İLK KEZ DERBİ HEYECANI YAŞAYACAK

Sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri, Allan Saint Maximin, Cenk Tosun, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın, Galatasaray karşısında şans bulması durumunda takımlarıyla ilk derbilerine çıkacak.

ZIYECH VE ICARDI KADRODA OLMAYACAK

Galatasaray’da cezalı oyuncu bulunmazken sakatlığı bulunan 2 oyuncu forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Ziyech dev derbinin kadrosunda yer almayacak. Öte yandan Arjantin’deki tedavisi sona erdikten sonra İstanbul’a dönen Icardi’nin de maçta oynaması beklenmiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Icardi’yi Fenerbahçe’ye karşı sahaya sürmeyeceğini söylemişti. Sarı kırmızılılarda Icardi’nin yerine sahada Osimhen’in olması bekleniyor.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel 11’leri:

Fenerbahçe: Livakovic, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, (Amrabat) Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko



Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus(Sallai), Mertens, Barış, Osimhen

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 21 Eylül cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Dev mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.