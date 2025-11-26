İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu, futbol maç biletlerinin resmi satış kanalları dışında satılması ve devredilmesi iddialarına ilişkin olarak başlattığı soruşturmada; yetkisi olmaksızın bilet satış ve devrine aracılık ettiği tespit edilen kombinedevret.com, varbilet.com, biletwise.com, ticketfoni.com ve ticketbix.com'a erişim engeli getirdi.

Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından futbol müsabakalarına ilişkin biletlerin resmi satış kanalları dışında satıldığı, devredildiği iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatılmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında taraftarların ve spor kulüplerinin mağduriyetinin önüne geçmek ve suç işlenmesini önlemek amacıyla, yetkisi olmaksızın bilet satış ve devrine aracılık ettiği tespit edilen kombinedevret.com, varbilet.com, biletwise.com, ticketfoni.com, ticketbix.com isimli internet siteleri hakkında İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5651 sayılı yasanın 8/A maddesi uyarınca erişim engellenmesine karar verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir."