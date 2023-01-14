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Jesus'tan flaş Samet kararı. Gaziantep kadrosu açıklandı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Gaziantep FK maçının kadrosunu belirledi. 

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 16:59
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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Jesus'tan flaş Samet kararı. Gaziantep kadrosu açıklandı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Joao Pedro, antrenmana katılmadı.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin, Gaziantep FK maçı kamp kadrosu da açıklandı.

Adana Demirspor'dan transfer edilen savunma oyuncusu Samet Akaydın'a da yer verilen kamp kadrosunda, sakatlığı devam eden Joao Pedro ve Nazım Sangare dışında eksik bulunmuyor.

Kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Luan Peres, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Enner Valencia, Michy Batshuayi.

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