Fenerbahçe Gaziantep yolcusu

Kaynak: İHA
Fenerbahçe Gaziantep yolcusu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

YARIN GAZİANTEP'E GİDİLECEK

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan antrenman; sahadaki ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden çalışma, taktiksel ve bireysel programlarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek.

Son Haberler
Bursluluk sınav tarihi belli oldu. MEB açıkladı
Bursluluk sınav tarihi belli oldu. MEB açıkladı
Tuzla'da organize sanayi bölgesinde büyük patlama!
Tuzla'da organize sanayi bölgesinde büyük patlama!
Mansur Yavaş'tan Ankara'ya kritik uyarı!
Mansur Yavaş'tan Ankara'ya kritik uyarı!
İspanya'da üretici fiyatları dizginlendi
İspanya'da üretici fiyatları dizginlendi
Erdoğan'dan Türkiye Ermeleri Patriği Maşalyan'a '1915 olayları' mesajı
Erdoğan'dan Türkiye Ermeleri Patriği Maşalyan'a '1915 olayları' mesajı