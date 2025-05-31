Fenerbahçe Guduric'in yerini NBA yıldızı ile dolduracak

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına hızlı başladı. Marko Guduric'i Milano'ya göndermesi beklenen sarı lacivertliler, Sırp basketbolcunun yerini NBA yıldızı ile dolduracak.
İtalyan gazeteci Matteo Andreani'nin haberine göre; Fenerbahçe Beko, Dallas Mavericks ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Avustralyalı oyun kurucu Dante Exum ile ilgileniyor.
Son iki sezonunu Dallas Mavericks forması ile geçiren 1.96'lık guard geçtiğimiz sezon çıktığı 20 maçta; 8.7 sayı, 2.8 asist, 1.7 ribaunt ortalamaları ile mücadele etti.
OBRADOVİC İLE ÇALIŞTI
29 yaşındaki yıldız daha önce 2021-2023 yılları arasında Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan KK'nın formasını giymişti.