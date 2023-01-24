Fenerbahçe Abdülkadir Bitigen farkıyla kazandı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Galatasaray; Beşiktaş; Trabzonspor

Ve Başakşehir'in kazandığı haftada

Fenerbahçe de mutlaka sahadan galibiyetle ayrılmalıydı...

Ümraniyespor ligin ilk maçında Fenerbahçe'ye kafa tutmuş

Ve Kadıköy'den 3-3'lük beraberlikle;

1 puanla ayrılmıştı...

Maç 1-1'lik skorla kafa kafaya giderken

Sahneye hakem Abdülkadir Bitigen

Ve Ümraniyespor'un Hırvat stoperi Tomislav Glumac çıktılar...

Attila Szalai'nin derinlemesine gönderdiği uzun topta

Michy Batshuayi'yi bir türlü durduramayan Tomislav Glumac;

Kongo asıllı Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin

Kaleci Orkun Özdemir'i çalımlamasına da engel olamadı;

Fenerbahçe deplasmanda 1-0 öne geçti..

Ümraniyespor Durel Avounou'nun sağ çapraza enfes pasında

Samet Akaydın'dan kurtulan Umut Nayır'ın

Kaleci Altay Bayındır'ı da çalımlayarak filelere göndermesi sonucu

1-1'lik eşitliği yakalıyordu...

Tomislav Glumac dedik ya;

Samet Akaydın'ın Geraldo da Costa'ya yaptığı faul sonrası

Hakem Abdülkadir Bitigen oyunu devam ettiriyor;

Sol taraftan içeriye bırakan Enner Valencia'nın topuna

Kaleci Orkun Özdemir'den önce ayak koyan Tomislav Glumac

Topu kendi filelerine gönderiyor

Ve Fenerbahçe hiç beklemediği bir anda

2-1'lik üstünlüğü yakalıyordu...

Yardımcı hakem Murat Tuğberk Curbay bayrağını kaldırdı;

Hakem Abdülkadir Bitigen VAR'la konuştu;

Pozisyonu izlemeye bile tenezzül etmeden

Golü verdi...

Ardından Michy Batshuayi'nin yine Tomislav Glumac'la "Karşılıklı faullerinde"

Hakem Abdülkadir Bitigen oyunu devam ettirdi

Geraldo da Costa'nın pasında Umut Nayır yine sağ çaprazdan golü attı..

"Skor 2-2'ye geldi; Fenerbahçe'nin 2 puanı daha gitti" derken;

Hakem Abdülkadir Bitigen'in VAR'daki Mustafa Öğretmenoğlu tarafından monitöre çağrılıp

Tomislav Glumac'a faul düdüğü çalması garipti..

Zira pozisyonda Michy Batshuayi'nin de Tomislav Glumac'ı itmesi vardı..

Fenerbahçe'nin golünün izlenmeyip;

Ümraniyespor'un golünün izlenmesi "çifte standart" olduğunu açıkça belgeliyordu..

Ali Şansalan Galatasaray'a;

Abdülkadir Bitigen Fenerbahçe'ye çalıştı...

Ezeli rakipler sahadan kayıpsız ayrıldı...

Ümraniyespor hem maçı; hem sakatlanan stoper Allyson Santos'u;

Hem de kırmızı kart gören Onur Atasayar'ı kaybetti...

Diego Rossi; Enner Valencia; Michy Batshuayi

Ve Serdar Dursun'un vuruşlarını

Ümraniyespor kalecisi Orkun Özdemir kurtardı..

Durel Avounou'nun vuruşunu kaleci Altay Bayındır kurtarırken;

Geraldo da Costa'nın vuruşu Fenerbahçe kale direğinde patladı...

Fenerbahçe'nin biri sayılmayan yediği 2 golde;

Attila Szalai'nin yine yerini kaybedişi;

Kademeye gelen Samet Akaydın'ın Umut Nayır'ı durduramayışı

Ve kaleci Altay Bayındır'ın kalesinden gereksiz çıkışının payı büyüktü...

Enner Valencia ve Michy Batshuayi'yi birlikte kullanma yanlışını tekrarlayan

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus;

46'da Miguel Crespo'yu kenara alarak takımın savunma direncini düşürdü...

Ezgjan Alioski dururken;

8 ve 10 numara oynaması gereken Lincoln Henrique yine sol bekteydi..

Böyle olunca Diego Rossi sol tarafta etkisiz kaldı...

Oysa Fenerbahçe sahaya;

Kalede Altay Bayındır;

Savunmada Ferdi Kadıoğlu; Serdar Aziz; Attila Szalai ve Ezgjan Alioski;

Orta sahada Miguel Crespo; Miha Zajc; İrfan Can Kahveci; Lincoln Henrique

Hücum bölgesinde de Diego Rossi ve Enner Valencia kurgusuyla oynasa

Takım çok daha yaratıcı oynayabilir..

Hatta Emre Mor da Lincoln Henrique veya İrfan Can Kahveci'nin yerine oynayabilir....

Teknik Direktör Jorge Jesus devamlı kulağını tersten tutuyor;

Böyle olunca da takım kısır futbol oynuyor..

Sürekli şikayet eden Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar da;

Elinde kafa hakimiyeti mükemmel olan ve biri sayılmayan 2 gol atan Umut Nayır varken;

Adrese teslim ortalar yapan sol bek Ermir Lenjani'yi neden kullanmadı garip...

Sonuç olarak Fenerbahçe ABDÜLKADİR BİTİGEN farkıyla maçı kazandı;

Ümraniyespor ligin dibine iyice demir attı...

Bakalım önümüzdeki maçlarda neler yaşanacak?

Fenerbahçe ve Ümraniyespor'a başarılar diliyorum...