Fenerbahçe herkesin heyecanla beklediği transferi resmen duyurdu!

Fenerbahçe, Premier Lig ekibi West Ham United'dan Meksikalı yıldız Edson Alvarez'i kadrosuna katmaya hazırlandığını duyurdu.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.