Fenerbahçe herkesin heyecanla beklediği transferi resmen duyurdu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe herkesin heyecanla beklediği transferi resmen duyurdu!

Fenerbahçe bir süredir yoğun çaba sarf ettiği transferde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, Premier Lig ekibi West Ham United'dan Meksikalı yıldız Edson Alvarez'i kadrosuna katmaya hazırlandığını duyurdu.

edson-alvarez.jpg

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Son Haberler
TRT'den Kerem Aktürkoğlu için Portekiz basınına yalanlama
TRT'den Kerem Aktürkoğlu için Portekiz basınına yalanlama
Nesli tükenme tehlikesindeki kaplumbağalar denizle buluştu
Nesli tükenme tehlikesindeki kaplumbağalar denizle buluştu
BM, Gazze’de resmen "kıtlık" ilan etti!
BM, Gazze’de resmen "kıtlık" ilan etti!
Sanal gerçeklik eğitimde sınırları zorluyor!
Sanal gerçeklik eğitimde sınırları zorluyor!
Hatay’da nesli tükenme tehlikesindeki kaplumbağalar denizle buluştu
Hatay’da nesli tükenme tehlikesindeki kaplumbağalar denizle buluştu