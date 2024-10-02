Fenerbahçe Hollanda’ya 3 eksikle gidecek

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında konuk ettiği Union SG'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ikinci hafta karşılaşmasında Twente deplasmanına çıkıyor.

Bugün yaptığı idmanla Twente maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe saat 14:30'da Hollanda'ya hareket edecek.

Sarı lacivertlilerde 3 oyuncu kadroda yer almayacak. Sakatlıkları bulunan ve bugünkü idmana katılmayan Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat, Hollanda deplasmanında sahada olmayacak. Union SG maçında kırmızı kart gören Bright Osayi-Samuel de Twente maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Twente'ye konuk olacağı maç 3 Ekim Perşembe günü 22:00'de başlayacak.

HAZIRLIKLARI TAMAMAMLADI

Öte yandan Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Twente müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat idmanda yer almadı.