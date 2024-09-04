Fenerbahçe için gemileri yaktı

Teknik direktör Jose Mourinho’nun isteği doğrultusunda orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe rotayı Arjantin’e çevirdi.

Arjantin basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertliler Boca Juniors’un 22 yaşındaki yıldızı Cristian Medina için görüşmelerini sürdürüyor.

13 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Fenerbahçe yönetimi oyuncu için 13 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti.

TAKIMDA TUTMAK İSTİYORLAR

Ligde 13. Haftayı geride bırakan Boca Juniors ise Cristian Medina’yı sezon sonuna kadar takımda tutmak istiyor.

FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTİYOR

İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken Fenerbahçe’ye transfer olmak isteyen Cristian Medina yönetim ile görüşüp transferi için kolaylık isteyecek.

PERFORMANSI

Boca Juniors altyapısından çıkan Medina bu sezon çıktığı 29 maçta 3 gol 9 asist kaydetti.