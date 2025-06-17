Fenerbahçe ile anılıyordu! İngiliz basını Kyle Walker ile anlaşmayı duyurdu

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan İngiliz sağ bek Kyle Walker, İngiltere Premier Lig ekibi Everton’ın 1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Everton ile Manchester City arasındaki görüşmelerin ardından, tecrübeli oyuncunun kalıcı mı yoksa kiralık mı transfer olacağı kısa sürede netlik kazanacak.

FENERBAHÇE KYLE WALKER'I EVERTON'A KAPTIRDI

İngiliz basınından geçilen son dakika gelişmelerine göre; AC Milan’daki kiralık döneminden dönen Walker, Fenerbahçe ile de ciddi şekilde anılırken tercihini Premier Lig’de kalmaktan yana kullandı. 35 yaşındaki oyuncu, Everton yönetimiyle uzun süredir temas halindeydi.

Everton Teknik Direktörü David Moyes, yıldız sağ bek Kyle Walker'ın Everton için ideal bir hedef olduğunu söyledi ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

FULHAM GERİ ADIM ATTI

Tecrübeli oyuncuyla ilgilenen bir diğer kulüp olan Fulham, Walker’ın maaş talebini karşılayamadığı için transfer yarışından çekildi. Walker, transfer süreci öncesi kısa bir New York seyahati yaptıktan sonra tatil için Jamaika’ya gitti.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NA GİTMEDİ

Manchester City ile sözleşmesinin son yılına giren yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon performans düşüşü yaşadığı gerekçesiyle FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmedi. Pep Guardiola’nın yeni sezon planlamasında yer almayan Walker, 8 yıllık City kariyerinde 6 Premier Lig şampiyonluğu dahil toplam 17 kupa kazandı.