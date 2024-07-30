Fenerbahçe ilk yarıda kayıp

Kaynak: AA
Fenerbahçe ilk yarıda kayıp

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

7. dakikada Lugano golü buldu. Fenerbahçe savunması, sol kanattan gelişen hücumda Valenzuela'nın kale sahasına doğru çevirdiği topu uzaklaştırmakta güçlük çekti. Oosterwolde ve Szymanski'nin müdahalelerinin ardından ceza sahası yayının yakınında topu önünde bulan Mahmoud'un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe de çarparak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

17. dakikada Bottani'nin pasıyla ceza sahasına giren Aliseda, kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşla topu auta gönderdi.

25. dakikada konuk takım, sağ kanattan Zanotti ile tehlikeli geldi. Bislimi, Zanotti'nin yerden kale alanı önüne gönderdiği topa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'in müdahalesiyle kornere gitti.

41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Dzeko, ceza sahasının sağından topu penaltı noktasına çevirdi. Szymanski'nin kontrol etmek istediği top, Ferdi Kadıoğlu'nun önünde kaldı. Ferdi'nin gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, Lugano'nun 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Ülker

Hakemler: Robert Jones, Neil Davies, Wade Smith (İngiltere)

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred (Dk. 31 İsmail Yüksek), Tadic, Szymanski, Ferdi Kadıoğlu, Dzeko

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Doumbia, Mahmoud, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda

Gol: Dk. 7 Mahmoud (Lugano)

İlgili Haberler
Edin Dzeko Fenerbahçe'yi rahatlattı
Milyarder Abdullah Kiğılı bakın neye isyan etti
Milyarder Abdullah Kiğılı bakın neye isyan etti
Fenerbahçe yıldızını kaybetti
Son Haberler
Weghorst'tan transfer açıklaması Spor
Weghorst'tan transfer açıklaması
Muğla açıklarında 2 can salında 30 kaçak göçmen kurtarıldı Yerel Haberler
Muğla açıklarında 2 can salında 30 kaçak göçmen kurtarıldı
8 Yaşındaki karateci Enes hayatını kaybetti Yerel Haberler
8 Yaşındaki karateci Enes hayatını kaybetti
30 vekille yeni grup kuruyoruz. İddia doğru çıktı. Cemal Enginyurt açıkladı Gündem
30 vekille yeni grup kuruyoruz. İddia doğru çıktı. Cemal Enginyurt açıkladı
Muştayla saldırıp çenesini kıran sanığa, 'iyi hal' indirimiyle 6 yıl hapis Gündem
Muştayla saldırıp çenesini kıran sanığa, 'iyi hal' indirimiyle 6 yıl hapis
Tırdan fırlayan teker genç kızın canını aldı. Feci kaza kamerada Yerel Haberler
Tırdan fırlayan teker genç kızın canını aldı. Feci kaza kamerada
Altay Bayındır Kadıköy'de ortaya çıktı Spor
Altay Bayındır Kadıköy'de ortaya çıktı