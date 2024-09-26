Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapattı

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Union SG ile kozlarını paylaşıyor.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilk yarı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe’yi öne geçiren golü karşılaşmanın 26. Dakikasında Çağlar Söyüncü kaydetti.

MOURINHO REKOR KIRDI

9. farklı takım ile Avrupa Ligi’nde boy gösteren Jose Mourinho ise bu mücadele ile birlikte grup aşamasında en fazla farklı takımla mücadele eden teknik direktör olarak rekor kırdı.

Portekizli teknik adam Avrupa Ligi'nde şu takımlarla sahaya çıktı:

Benfica

Porto

Chelsea

Inter

Real Madrid

Manchester United

Tottenham

Roma

Fenerbahçe