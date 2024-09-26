Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapattı

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Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapattı

Fenerbahçe sahasında Union SG ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Union SG ile kozlarını paylaşıyor.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilk yarı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe’yi öne geçiren golü karşılaşmanın 26. Dakikasında Çağlar Söyüncü kaydetti.

MOURINHO REKOR KIRDI

9. farklı takım ile Avrupa Ligi’nde boy gösteren Jose Mourinho ise bu mücadele ile birlikte grup aşamasında en fazla farklı takımla mücadele eden teknik direktör olarak rekor kırdı.

Portekizli teknik adam Avrupa Ligi'nde şu takımlarla sahaya çıktı:

Benfica
Porto
Chelsea
Inter
Real Madrid
Manchester United
Tottenham
Roma
Fenerbahçe

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