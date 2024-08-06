Fenerbahçe imzayı attırdı

Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımının yıldızlarından Emma Meesseman ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Avrupa’nın en özel oyuncuları arasında yer alan, EuroLeague Women’da son iki sezonda da en değerli oyuncu seçilen oyuncumuz Emma Meesseman ile 1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır.

2022-23 sezonunda kadromuza katılan, Çubuklu formamızla mücadele ettiği iki sezonda tarihi başarılarımızda büyük pay sahibi olan Emma Meesseman, 2024-25 sezonunun sonuna kadar formamızı giymeye devam edecektir.

Bu anlaşmanın Kulübümüz ve oyuncumuz için hayırlı olmasını diliyor, Emma Meesseman’a Fenerbahçe forması altında nice başarılar diliyoruz."