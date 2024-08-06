Fenerbahçe imzayı attırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe imzayı attırdı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yıldız oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımının yıldızlarından Emma Meesseman ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Avrupa’nın en özel oyuncuları arasında yer alan, EuroLeague Women’da son iki sezonda da en değerli oyuncu seçilen oyuncumuz Emma Meesseman ile 1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır.

2022-23 sezonunda kadromuza katılan, Çubuklu formamızla mücadele ettiği iki sezonda tarihi başarılarımızda büyük pay sahibi olan Emma Meesseman, 2024-25 sezonunun sonuna kadar formamızı giymeye devam edecektir.

Bu anlaşmanın Kulübümüz ve oyuncumuz için hayırlı olmasını diliyor, Emma Meesseman’a Fenerbahçe forması altında nice başarılar diliyoruz."

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