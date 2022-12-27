Fenerbahçe Kadıköy'de Hatay'ı farklı yendi

Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 16.haftasında evinde Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi 4-0 kazanan Fenerbahçe, liderlik koltuğuna oturdu.
Galibiyeti getiren golleri 20.dakikada Joshua King, 26.dakikada Michy Batshuayi, oyuna 75.dakikada dahil olan Serdar Dursun (86.dakika) ve 90+5'te Gustavo Henrique kaydetti.
Bu sonuçla Fenerbahçe 32 puanla maç fazlasıyla Galatasaray'ın önünde liderlik koltuğuna otururken, Hatayspor 15 puanda kaldı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.