Fenerbahçe kafilesine taraftar şoku

Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Erkan Engin görev yapacak.

İŞTE 11'LER

Alanyaspor

Yusuf, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf, Richard, Janvier, Novais, Efecan, Eduardo, Cordova.

Fenerbahçe

Livakovic; Osayi Samuel, Becao, Djiku, Ferdi; İsmail, Fred; Tadic, Szymanski, İrfan Can; Dzeko