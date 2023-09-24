Fenerbahçe kafilesine taraftar şoku

Alanyaspor maçı için stada doğru hareket eden Fenerbahçe kafilesini Alanyasporlu taraftarlar protesto etti. Alanyasporlular "Burası Alanya buradan çıkış yok." diye tempo tuttu.

Fenerbahçe kafilesine taraftar şoku

Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Erkan Engin görev yapacak.
İŞTE 11'LER
Alanyaspor
Yusuf, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf, Richard, Janvier, Novais, Efecan, Eduardo, Cordova.
Fenerbahçe
Livakovic; Osayi Samuel, Becao, Djiku, Ferdi; İsmail, Fred; Tadic, Szymanski, İrfan Can; Dzeko

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