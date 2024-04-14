Fenerbahçe Karagümrük karşısında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu.

Karşılaşmada Süper Lig'de bir ilk yaşanacak ve VAR'da yabancı hakem yer alacak.

Sarı lacivertli takım 82 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan arkasında yer alıyor.

Ligde oynadığı 31 mücadelede 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 82 puan toplayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

8 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş yok.

Yine sakat olan Oosterwolde, aynı zamanda cezalı durumda. Sebastian Szymanski ve kaleci İrfan Can Eğribayat da cezalı.

İLK 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ilk 11'i belirledi.

Sarı lacivertli takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Livakovic, Osayi, Çağlar, Bonucci, Ferdi, İsmail, Krunic, Fred, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

Karagümrük'ün muhtemel 11'i de şu şekilde:

Sirigu, Briaschi, Salih, Ceccherini, Levent, Rohden, Kourbelis, Emre, Eysseric, Güven, Lasagna.

