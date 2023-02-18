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Fenerbahçe Karagümrük maçında duygulandıran görüntü

Süper Lig ekipleri deprem arasında hazırlıklarını sürdürüyor. Gelecek hafta erteleme maçında Konyaspor'la karşılaşacak Fenerbahçe hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadele öncesi yapılan saygı duruşu tüyleri diken diken etti.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 18:12
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Fenerbahçe Karagümrük maçında duygu dolu anlar

Fenerbahçe Karagümrük maçında duygulandıran görüntü
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Deprem nedeniyle Süper Lig maçlarına ara verilmişti. Süper Lig ekipleri hazırlıklarını sürdürüyor. Gelecek hafta erteleme maçında Konyaspor'la karşılaşacak Fenerbahçe hazırlık maçında Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısını Fenerbahçe 3-0 önde tamamladı.

Maç 10 dakika geç başladı.

Dk.35 Fenerbahçe 2-0 Karagümrük

Fenerbahçe 3-0 Karagümrük İlk yarı sonucu

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Samandıra Can Bartu Tesislerinde saat 17.00'de başlayan karşılaşmanın yanını bulunmuyor.
Ayrıca mücadele basına kapalı gerçekleştiriliyor.

SAYGI DURUŞU YAPILDI

Maç öncesi depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.

Fenerbahçe - Karagümrük 11'ler...

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Szalai, Luan Peres, Ferdi, İsmail, Zajc, Lincoln, Emre, Valencia, King

Karagümrük: Viviano, Salih, Rodrigues, Dresevic, Braschi, Adnan, Feghouli, Bertolacci, Kerim Frei, Burak, Diagne

Yedekler;

Batuhan, Muzaffer, Emir Kaan, Rayyan, Nicholas, Ricci, Samed, Ozdoev, Shukurov, Darri, Colley, Ljajic


 

 

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﻿Fenerbahçe Karagümrük maçında duygulandıran görüntü
﻿Fenerbahçe Karagümrük maçında duygulandıran görüntü
﻿Fenerbahçe Karagümrük maçında duygulandıran görüntü
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