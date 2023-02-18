﻿Fenerbahçe Karagümrük maçında duygulandıran görüntü

Deprem nedeniyle Süper Lig maçlarına ara verilmişti. Süper Lig ekipleri hazırlıklarını sürdürüyor. Gelecek hafta erteleme maçında Konyaspor'la karşılaşacak Fenerbahçe hazırlık maçında Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısını Fenerbahçe 3-0 önde tamamladı.
Maç 10 dakika geç başladı.
Dk.35 Fenerbahçe 2-0 Karagümrük
Fenerbahçe 3-0 Karagümrük İlk yarı sonucu
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Samandıra Can Bartu Tesislerinde saat 17.00'de başlayan karşılaşmanın yanını bulunmuyor.
Ayrıca mücadele basına kapalı gerçekleştiriliyor.
SAYGI DURUŞU YAPILDI
Maç öncesi depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.
Fenerbahçe - Karagümrük 11'ler...
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Szalai, Luan Peres, Ferdi, İsmail, Zajc, Lincoln, Emre, Valencia, King
Karagümrük: Viviano, Salih, Rodrigues, Dresevic, Braschi, Adnan, Feghouli, Bertolacci, Kerim Frei, Burak, Diagne
Yedekler;
Batuhan, Muzaffer, Emir Kaan, Rayyan, Nicholas, Ricci, Samed, Ozdoev, Shukurov, Darri, Colley, Ljajic