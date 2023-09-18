Fenerbahçe kaybettiği maçta hükmen galip ilan edildi

Kadınlar Basketbol Ligi'nde ilk maçta ÇBK Mersin'e 76-74 mağlup olan Fenerbahçe kural hatası yapıldığı gerekçesiyle hükmen galip sayıldı.

Fenerbahçe kaybettiği maçta hükmen galip ilan edildi

ING Kadınlar Basketbol Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding ÇBK Mersin'e konuk oldu.

Ev sahibi takım karşılaşmadan 76-74 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TBF'ye başvurduklarını duyurdu.

TBF Disiplin Kurulu Fenerbahçe ile ÇBK Mersin arasında oynanan karşılaşmada ÇBK Mersin’in kural hatası yaptığı gerekçesiyle Fenerbahçe’yi hükmen galip saydı.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU'NUN AÇIKLAMASI;
''Mersin Çukurova Basketbol Spor Kulübü'nün, 13.09.2023 tarihinde Mersin'de oynanan ÇBK Mersin – Fenerbahçe Alagöz Holding ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak, müsabaka kadrosunda yer alan ülkemiz ümit, genç veya yıldız takımlarından yetişmiş olan yedi sözleşmeli basketbolcusundan en az birisinin yirmi iki yaş veya altındaki basketbolcu olmadığı anlaşıldığından;

a. Basketbol Müsabaka Talimatı'nın 22/1/e., 22/2. maddeleri, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı'nın 78.1. maddesi ve Basketbol Disiplin Talimatı'nın 26. maddesi uyarınca hükmen mağlubiyetine,

b. Basketbol Müsabaka Talimatı'nın 6. maddesi ve Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı'nın 78.1. maddesine aykırılık nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 34. ve 17. maddeleri uyarınca takdiren 17.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/285)''

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