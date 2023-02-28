﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme. Yeni transfer antrenmana çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kayserispor'la cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman; sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Antrenmana sürpriz bir kararla Afrika'dan transfer edilen genç isimlerden Cherno Alagie Jobe da katıldı.

Alt yapıya alınan Jobe'nin ümit verici performansı nedeniyle A takımın antrenmanına alındığı belirtildi.