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Fenerbahçe'de flaş gelişme. Yeni transfer antrenmana çıktı

Fenerbahçe Kayserispor maçına hazırlanırken, yeni transfer de takımla çalıştı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 15:00
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Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe'de flaş gelişme. Yeni transfer antrenmana çıktı
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Fenerbahçe, Süper Lig'de Kayserispor'la cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
 
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman; sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Antrenmana sürpriz bir kararla Afrika'dan transfer edilen genç isimlerden Cherno Alagie Jobe da katıldı.

Alt yapıya alınan Jobe'nin ümit verici performansı nedeniyle A takımın antrenmanına alındığı belirtildi.

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