Fenerbahçe kazandı Galatasaray ayaklandı. Çok sert penaltı tepkisi

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Fenerbahçe kazandı Galatasaray ayaklandı. Çok sert penaltı tepkisi
Fenerbahçe'nin son saniyelerde kazandığı penaltıya Galatasaray sert bir paylaşımla tepki gösterdi.

Fenerbahçe; Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

Karşılaşmaya damga vuran pozisyon son saniyelerde yaşandı.

Bitime dakikalar kala Kasımpaşa oyuncusu Ben Ouanes'in topa elle müdahale ettiğini düşünen VAR, orta hakem Cihan Aydın'a izleme tavsiyesinde bulundu.

Kenaraya gelip görüntüleri inceleyen Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. Batshuayi'nin kullandığı penaltıyı kaleci kurtardı, dönen topu Batshuayi tamamladı ve Fenerbahçe'yi 2-1'lik galibiyete taşıdı.

Karşılaşma biter bitmez Galatasaray'dan, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya çok sert tepki geldi.

Sarı-Kırmızılı kulübün X hesabından, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" twiti atıldı.

Bu paylaşıma Galatasaraylı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi ve binlerce beğeni aldı.

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