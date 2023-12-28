Fenerbahçe Krunic'in alternatifini buldu

Fenerbahçe, orta saha mevkisine ara transferde takviye yapmayı hedefliyor. Teknik ekibin isteği doğrultusunda Milan'da oynayan Rade Krunic'i gündemine alan sarı lacivertliler, bu transferde yaşanan aksilikler nedeniyle alternatif isimlere yöneldi.

Fenerbahçe'nin, Arsenal'in oyuncusu olan ve Luton Town'a kiralanmış Albert Sambi Lokonga ile ilgilendiği öne sürüldü. 24 yaşındaki Belçikalı futbolcu, hem merkez orta sahada hem de ön liberoda görev yapabiliyor. Lokonga, daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe transfer olmak istiyor.

Arsenal'in de Lokonga'yı Fenerbahçe'ye vermeye sıcak baktığı ifade edildi.

SEZON KARNESİ

Lokonga, Anderlecht altyapısından yetişti ve Crystal Palace'ta da oynadı. Lokonga, bu sezon 6 maçta 319 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist katkısı yapamadı.