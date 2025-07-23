Fenerbahçe kulüple anlaşmıştı: Yılız futbolcu Mourinho'yu reddetti

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Fenerbahçe kulüple anlaşmıştı: Yılız futbolcu Mourinho'yu reddetti

Fenerbahçe'nin Bayern Münih'le transferi için anlaşmaya vardığı İspanyol sol kanat Bryan Zaragoza'nın Türkiye'ye gelmek istemediği için teklifi reddettiği belirtildi.

Yeni sezona Portekiz kampıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Sol kanat için arayışlarına devam eden sarı lacivertlilerin Bayern Münih'in 23 yaşındaki İspanyol oyuncusu Bryan Zaragoza için Bavyera ekibiyle iletişime geçtiği öğrenildi.

Alman basınından Kicker'da çıkan habere göre Bayern Münih transfer 17 milyon Euro'ya transfer ettiği Bryan Zaragoza için Fenerbahçe çift haneli rakamların altında bir bedelle anlaştı.

MOURİNHO'YU REDDETTİ

Fenerbahçe'nin Bryan Zaragoza için yaptığı teklifi Jose Mourinho bizzat iletti. Ancak oyuncu, telefonda teklifi reddetti ve sarı-lacivertlilere gelmek istemediğini söyledi.

Bayern Münih'te toplam 7 maça çıkabilen Bryan Zaragoza, gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Geçen sezonu Osasuna'da kiralık geçiren Zaragoza, 1 gol atıp 6 asist yaptı.

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