Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Parolapara sahasında lider Hakbank'ı konuk etti.

Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanan mücadelede Sarı-Lacivertli ekip, güçlü rakibi karşısında başarılı bir performans sergiledi ve maçı 3-1 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla 24. galibiyetini alan Fenerbahçe, normal sezonu 2. sırada tamamladı. İlk yenilgisini yaşayan Halkbank ise 26 haftalık periyodu zirvede bitirdi.

Fenerbahçe Parolapara: 3 - Halkbank: 1

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu

Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Caner Dengin

Halkbank: Mert Matic, Abdel-Aziz, Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Ngapeth (Volkan Döne, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver)

Setler: 25-19, 26-28, 25-22, 25-22

Süre: 115 dakika (24, 35, 27, 29)

Bu arada AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Ligde ilk 4 sırayı alan Halkbank, Fenerbahçe Paralopara, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta şampiyonluk yarışı için play-off 1. etap oynayacak. Ligi 5 ila 8. sırada bitiren takımlar ise sıralama için play-off 2. etap maçları yapacak.

Son iki sırada yer alan Bigadiç Belediyespor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor ise küme düştü.

Play-off 1. etap yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta

Fenerbahçe Paralopara-Ziraat Bankkart

5 ila 8. sırayı belirleyecek play-off 2. etap maçlarındaki eşleşmeler ise şöyle oldu:

Brand Group Alanya Belediyespor-Spor Toto

Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor