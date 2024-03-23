Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Parolapara sahasında lider Hakbank'ı konuk etti.
Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanan mücadelede Sarı-Lacivertli ekip, güçlü rakibi karşısında başarılı bir performans sergiledi ve maçı 3-1 kazanmayı başardı.
Bu sonuçla 24. galibiyetini alan Fenerbahçe, normal sezonu 2. sırada tamamladı. İlk yenilgisini yaşayan Halkbank ise 26 haftalık periyodu zirvede bitirdi.
Fenerbahçe Parolapara: 3 - Halkbank: 1
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu
Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Caner Dengin
Halkbank: Mert Matic, Abdel-Aziz, Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Ngapeth (Volkan Döne, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver)
Setler: 25-19, 26-28, 25-22, 25-22
Süre: 115 dakika (24, 35, 27, 29)
Bu arada AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon tamamlandı
Ligde ilk 4 sırayı alan Halkbank, Fenerbahçe Paralopara, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta şampiyonluk yarışı için play-off 1. etap oynayacak. Ligi 5 ila 8. sırada bitiren takımlar ise sıralama için play-off 2. etap maçları yapacak.
Son iki sırada yer alan Bigadiç Belediyespor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor ise küme düştü.
Play-off 1. etap yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta
Fenerbahçe Paralopara-Ziraat Bankkart
5 ila 8. sırayı belirleyecek play-off 2. etap maçlarındaki eşleşmeler ise şöyle oldu:
Brand Group Alanya Belediyespor-Spor Toto
Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor