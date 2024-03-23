Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi
Fenerbahçe Parolapara; Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun son maçında Halkbank'ı 3-1 yendi, ikinci oldu.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Parolapara sahasında lider Hakbank'ı konuk etti.

Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanan mücadelede Sarı-Lacivertli ekip, güçlü rakibi karşısında başarılı bir performans sergiledi ve maçı 3-1 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla 24. galibiyetini alan Fenerbahçe, normal sezonu 2. sırada tamamladı. İlk yenilgisini yaşayan Halkbank ise 26 haftalık periyodu zirvede bitirdi.

Fenerbahçe Parolapara: 3 - Halkbank: 1
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu
Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Caner Dengin
Halkbank: Mert Matic, Abdel-Aziz, Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Ngapeth (Volkan Döne, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver)
Setler: 25-19, 26-28, 25-22, 25-22
Süre: 115 dakika (24, 35, 27, 29)

Bu arada AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Ligde ilk 4 sırayı alan Halkbank, Fenerbahçe Paralopara, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta şampiyonluk yarışı için play-off 1. etap oynayacak. Ligi 5 ila 8. sırada bitiren takımlar ise sıralama için play-off 2. etap maçları yapacak.

Son iki sırada yer alan Bigadiç Belediyespor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor ise küme düştü.

Play-off 1. etap yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta
Fenerbahçe Paralopara-Ziraat Bankkart

5 ila 8. sırayı belirleyecek play-off 2. etap maçlarındaki eşleşmeler ise şöyle oldu:
Brand Group Alanya Belediyespor-Spor Toto
Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor

ff303578-60b2-4e57-8c69-0bc136811a9d.jpeg

2b492751-05cf-4482-bcf3-5fb054a61eae.jpeg

İlgili Haberler
Ahmet Çakar Oosterwolde'ye verilecek cezayı açıkladı Fenerbahçeliler çıldırdı
Dünya yıldızı emekli oldu. Fenerbahçe'de de oynamıştı
Dünya yıldızı emekli oldu. Fenerbahçe'de de oynamıştı
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması. Ahmet Ketenci yapılan görüşmeleri açıkladı Galatasaray'ı yerden yere vurdu
Fenerbahçe evinde galip. Tur kapısı aralandı
Fenerbahçe evinde galip. Tur kapısı aralandı
Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşuyor. Fenerbahçe'de dev güç birliği
Fenerbahçe 3-1 kazandı kupada finale yükseldi
Son Haberler
Hakan Çalhanoğlu kararını verdi Spor
Hakan Çalhanoğlu kararını verdi
Kendisinden haber alınamayan genç korkunç halde ölü bulundu Yaşam
Kendisinden haber alınamayan genç korkunç halde ölü bulundu
Kal demiyorum haydi sana güle güle Yazarlar
Kal demiyorum haydi sana güle güle
AKP’nin DEM'le dansı Yazarlar
AKP’nin DEM'le dansı
Rollerin Birbirine Karıştığı Bir Seçim Daha Yazarlar
Rollerin Birbirine Karıştığı Bir Seçim Daha
Enflasyonu doğru okumak gerekir Yazarlar
Enflasyonu doğru okumak gerekir
Dune Filmi Öküzün Trene Baktığı Gibi Seyredilmemeli Yazarlar
Dune Filmi Öküzün Trene Baktığı Gibi Seyredilmemeli