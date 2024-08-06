Fenerbahçe Lille karşısında. Mourinho'dan flaş karar. İlk 11 belli oldu. Maç hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Hainaut Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30 başlayacak müsabakayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

Karşılaşma Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, "Zor bir maç olacağını biliyorum. Yarınki maçı kazanmayı umuyorum. Lille takımını beğeniyorum. Lugano maçları sonrası rakibimizi izlemeye başladık. Çok fazla izledik. Ekibimle sezon öncesi oynadıkları tüm maçları izledik. Celta, Wolfsburg ve Belçika takımlarına karşı oynadıkları maçları izledik. Yeni bir teknik direktörleri var. İyi bir takım. Çok iyi oyuncuları var. David dışında ilk günden beri tam takım çalıştılar. Bizim için zor bir maç olacak ama onlar için de zor bir maç olacak" dedi.

İLK 11 BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de gözler yeni transferler Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'de olacak.

Bu iki futbolcu Jose Mourinho'nun şansı vermesi durumunda sarı lacivertli formayla sahada ilk kez yer alacak.

Ancak Mourinho'nun Saint-Maximin ve En-Nesyri'yi yedek olarak tutacağı, oyunun gidişine göre sonradan sahaya sürebileceği belirtildi.

Sarı lacivertli takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Livakovic, Osayi, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Ferdi, Dzeko.

Lille'in muhtemel 11'i de şu şekilde:

Chevalier, Meunier, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson, Andre, Mukau, Zhegrova, Gomes, Haraldsson, David.

