Fenerbahçe Lille karşısında. Mourinho'dan ilk 11 kararı. Maçın yayınlanacağı kanal belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam Fransa'nın Lille takımıyla karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Inigo Prieto ile Juan Lopez Mir yapacak. Dördüncü hakem ise Guillermo Cuadra.

İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 yenilen temsilcimiz, taraftarı önünde kendisini play-off turuna taşıyacak skoru almaya çalışacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, Lille karşısında 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak.

Bir farklı galibiyette maç uzatmalara gidecek.

Lille'in galibiyeti veya beraberlik ise Fransız ekibini play-off'a taşıyacak.

Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapacak.

Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak. Lille'e elenmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

İLK 11 BELLİ OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Sarı lacivertli takımın muhtemel 11'i şöyle:

Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Krunic, Szymanski, Tadic, Saint Maximin, Dzeko.

Lille'nin ise sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Chevalier, Santos, Meunier, Diakite, Ribeiro, Gudmundsson, Benjamin Andre, Andre Gomes, Cabella, Zhegrova, Jonathan David.

Karşılaşma Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.