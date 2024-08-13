Ali Koç duyunca çıldırdı. Anında yasakladı

Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.

İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler rakibiyle bu akşam (Salı) saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda mücadele edecek.

"BEN 1 METRE BİLE GİREMİYORUM"

Karşılaşma öncesi statta bir basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho Süper Lig’deki rakibi Okan Buruk hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Gelen bir soru üzerine konuşan Mourinho, “Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kart görmeden sahaya 4 metre girebiliyor. Ancak ben 1 metre bile giremiyorum. Galatasaraylı bir futbolcu başka bir oyuncunun suratına yumruk atıp kart görmeyebiliyor. İlk haftada bunu öğrendim” ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adamın bu sözleri herkesi şaşkına uğratırken flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesi böyle bir soru sorulmasına kızan Ali Koç’un bundan böyle Avrupa maçları öncesi ve sonrasında gündem dışı soru soran gazetecilerin akreditasyonlarını iptal edeceği belirtildi.

"MORUINHO'YU TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER"

Mourinho’nun soruyu soran muhabir tarafından tuzağa düşürüldüğünü belirtilen Abdülkerim Durmaz "Burada Mourinho'yu tuzağa düşürdüler. İsimsiz, kim olduğu bilinmeyen muhabir ve yorumcular orada basın toplantılarına giriyorlar ve kafalarına göre soru soruyorlar. Orada kulüp yetkililerin de hatası var. Her önüne gelene mikrofon vermeyin kardeşim” dedi.