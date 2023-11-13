Fenerbahçe maçı hakemi için 'Linç girişimi' diyerek açıkladı

Milliyet yazarı Halil Özer, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının 73. dakikasında Jayden Oosterwolde'nin Adana Demirsporlu 3 futbolcu tarafından yere düşürülmesi hakkında açıklamasında çok sert sözler söyledi.

Fenerbahçe maçı hakemi için 'Linç girişimi' diyerek açıkladı

Halil Umut Meler için gündem yaratan ifadeler kullanan Özer, "VAR kayıtlarını açıklansın" diyerek TFF'ye de seslendi.

İşte Halil Özer'in sözleri: Özer, pozisyon için "Jayden Oosterwolde'nin pozisyonunu bugün FIFA'da gösterseniz Halil Umut Meler'in kokartını sökerek alırlar. Resmen linç girişimi. Ve gariptir ki sarı kart bile yok. Ne orta hakem ne VAR ne yan hakem ne 4. hakem.

"JUDA JİME"

Hepsinin gözü önünde oluyor. Bir tanesinden tık yok. Hepsine sanki mil çekilmiş. TFF'nin bu olayın VAR kayıtlarını mutlaka açıklaması lazım. Hakemler hangi kafayla bu olayı görmediler. Çünkü bu penaltı ya da normal bir faul anı değil. O pozisyonlarda yorum dersin çıkarsın ama bu yoruma kapalı. Açıkça grekoromen. Ya da Judo da Jime.

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