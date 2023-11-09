Fenerbahçe maçı öncesi Adana Demirspor'da flaş Balotelli gelişmesi

Adana Demirspor; Süper Lig'de pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçına kilitlenmiş durumda. Yeniden döndüğü Adana Demirspor'da çıktığı ilk karşılaşmaya 2 gollük muhteşem bir katkı sunan dünyaca ünlü yıldız, küçük sakatlıklar nedeniyle zorluklar yaşıyordu.

Sağlık ekibi tarafından yoğun bir tedavi programı uygulanan İtalyan yıldızın durumu açıklığa kavuştu. Henüz fiziksel olarak tam anlamıyla hazır halde olmayan Balotelli'nin, Fenerbahçe karşısında oynamasına engel bir durumun olmadığı belirtildi. Balotelli, Fenerbahçe ile iç sahada oynanacak olan kritik karşılaşmada sahaya 11'de çıkabilecek.

DİĞER YILDIZLAR DA HAZIR

Tecrübeli futbolcunun yanı sıra Adana Demirspor'da Svensson ve Nani'den de olumlu haberler var. İki yıldızın tedavisi tamamlandı, hazır hale geldi.