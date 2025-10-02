Fenerbahçe maçında kahrolmuş!

Trabzonspor'da ilk olarak geçen hafta Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyen Fildişi Sahilli Christ Oulai, bordo-mavili takımla şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti.

Bordo-mavili takımın 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncusu, Trabzonspor Dergisi'nde soru-cevap bölümünün konuğu oldu.

Oulai, bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şeyin şampiyonluk olduğunu belirterek "Daha önce yaşamadım, Trabzonspor ile yaşamak istiyorum" dedi.

Oyuncu için "en kötü şeyin" sakatlık olduğuna değinen Oulai, çok dikkat ettiğini vurguladı.

Oluali; dripling, agresiflik ve baskı altından rahat çıkabilme özelliklerine değinerek geliştirmesi gereken yönlerini ise maç içinde enerjisini çabuk tüketme olduğunu, bunun için ekstra çalışmalar yaptığını anlattı.

EN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜ VE MUTLU OLDUĞU MAÇLAR

Trabzonspor formasıyla en üzüldüğü maçın Fenerbahçe karşılaşması olduğunu belirten Oulai, "Hakemin kararlarına inanamadım. Açıkça rakibi korudu" yorumunu yaptı.

19 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinde en mutlu olduğu anın ise Bastia formasıyla çıktığı ilk profesyonel maç olduğunu dile getirdi.

"SAVAŞLARIN DURMASINI İSTİYORUM"

Kendi yaşam felsefesini 'mutluluk' olarak özetleyen Christ Inao Oulai, sihirli bir gücü olsa tüm savaşları durdurmak istediğini vurguladı.

"EN DİSİPLİNLİ OYUNCU VİSCA"

Oulai, takım arkadaşları ve futbolcular arasında değerlendirmeler de yaptı. Oulai, en disiplinli oyuncunun Edin Visca olduğunu dile getirirken, en çok yemek yiyen ismin ise kaleci Ahmet Doğan Yıldırım olduğunu söyledi.

En şakacı futbolcu olarak ise Bouchouari ile kendisini işaret etti.