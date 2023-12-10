Fenerbahçe maçında penaltıya neden olan Bailly'ye korkunç tehdit

İngiliz basınından Daily Mirror'a konuşan Beşiktaş’ın yıldızı Eric Bailly menajeri tarafından tehdit edildiğini, suçlandığını ve lanetlendiğini söyledi.

MENAJERİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİ

29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a transfer olmasını sağlayan menajerin kendisine attığı mesajları açıkladı. Bailly'yi tehdit eden menajere göre Fildişi Sahilli oyuncu transferden dolayı menajere para borcu vardı. Habere göre Bailly iddia edilen borcu ödemediği için WhatsApp üzerinden tehdit edildi, hatta lanetlendi.

"LANETİM İŞE YARADI"

Derbi sırasında menajerin kendisine lanet mesajları attığını söyleyen Bailly maç sonunda, "Lanetimin işe yaradığını gördüğüme sevindim. Sen adam değilsin, Mickey Mouse'sun" şeklinde mesaj aldığını söyledi.

POLİSE BİLDİRİLDİ

Söz konusu mesajlar Bailly tarafından Beşiktaş kulübüne bildirildi. Beşiktaş, durumu polise bildirdi. FIFA da mesajları gönderen menajeri soruşturmaya başladı.