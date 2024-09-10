Fenerbahçe maçında yediği goller olay olmuştu. Gökhan Akkan sürprizi

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Fenerbahçe maçında yediği goller olay olmuştu. Gökhan Akkan sürprizi

Rizespor Gökhan Akkan'ın sözleşmesini feshetti.

Süper Lig’in 3. Haftasında Fenerbahçe’yi konuk eden Rizespor’da 5 gol yiyerek eleştirilerin hedefi haline gelen Gökhan Akkan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Karadeniz ekibi transfer sezonunun kapanmasına sayılı gün kalırken 29 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesini feshetti.

BODRUM'A GİDİYOR

Deneyimli file bekçisinin yine Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK ile görüşme halinde olduğu ve önümüzdeki günlerde imzayı atacağı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Rizespor ile 4 maça çıkan Gökhan Akkan kalesinde 8 gol gördü.

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