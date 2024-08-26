Fenerbahçe maçını yorumlarken Ümit Özat bir anda ağlamaya başladı

Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştırmış Alman teknik adam Christoph Daum, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Süper Lig'de iz bırakan teknik direktörlerden olan Daum, Beşiktaş ile 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanmış, Fenerbahçe ile de 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa sevinci yaşamıştı.

Türk halkının büyük sevgisini kazanan Daum'un ölümü, spor dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Futbol oynadığı dönem Fenerbahçe'de ve Köln'de hocalığını yapan ve Christoph Daum'un ölüm haberini ilk açıklayan Ümit Özat, "Bendeki emeklerini asla inkar edemem. Sadece bir hoca değildi, bir filozoftu, bilge bir adamdı" ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getirdi.

FENERBAHÇE MAÇINI DEĞERLENDİRİRKEN AĞLADI

Ümit Özat, TV 8.5'ta Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-0 yendiği maçı değerlendirdi.

Maçı yorumladığı sırada Ümit Özat, Christoph Daum hakkında yaptığı konuşma sırasında duygusal anlar yaşadı.

"Bazen hıçkıra hıçkıra ağlamak istersin ama ağlayamazsın" ifadelerini kullanan Özat, "Şimdi gol sevinçlerine bakıyorum..." sözleri sırasında ağlamaya başladı.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

70 yaşındaki hayata gözlerini yuman Daum, akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

DAUM'UN KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinde Duisburg ve FC Köln’de orta saha oyuncusu olarak görev yapan Daum, 1986 yılında FC Köln’de teknik direktörlük kariyerine adım attı.



Almanya Bundesliga’da 1991-92 sezonunda Stuttgart’ı zirveye taşıyan Daum, antrenörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Daum, 1993-94 sezonunun ortasında Süper Lig’de Beşiktaş’ın başına geçti ve ilk sezonunda Türkiye Kupası’nı, sonraki sezonda ise lig şampiyonluğunu kazandı.



1996 yılında Beşiktaş’tan ayrılan Daum, Mart 2001’de yeniden siyah-beyazlı ekibin başına geçti ancak beklenen başarıyı yakalayamayınca, bu ikinci dönem sadece 3 ay sürdü.



Christoph Daum, 2003 yılında Türkiye’ye geri dönerek Fenerbahçe’nin teknik direktörü oldu. Alman teknik adam, iki sezon üst üste sarı-lacivertli ekibi şampiyon yaparken, üçüncü sezonunda ise lider girdiği son haftada şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırdı.

O sezonun ardından ülkesine dönen Daum, 2009-10 sezonunda bir kez daha Fenerbahçe’nin başına geçti ve 2005-06 sezonunun benzerini yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, Daum yönetiminde ligin son haftasına yine lider girdi ancak Bursaspor şampiyon oldu.



Christoph Daum, Türkiye’deki son macerasında 2013-14 sezonunda Bursaspor’da görev aldı. Alman teknik direktör ile yeşil-beyazlılar 2 yıllık sözleşme imzalasa da kötü gidişat nedeniyle ilk yıl dolmadan yollar ayrıldı.



Daum, teknik direktörlük kariyerinde son olarak 2016-17 sezonunda Romanya Milli Takımı’nı çalıştırdı.