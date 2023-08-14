Fenerbahçe maçının son saniyesinde tartışılan pozisyon penaltı mı? İşte yanıtı

Fenerbahçe, evinde sezonun ilk maçında Gaziantep’i 2-1’le geçerken mücadeleye son anlarda yaşanan bir tartışmalı pozisyon damga vurdu.

Fenerbahçe defansı topu uzaklaştırmaya çalışırken ileri vurulan meşin yuvarlak Duşan Tadiç’in eline çarptı ve Gaziantep penaltı bekledi.

Maçın hakemi ise kulaklıktan yaptığı konuşma sonrasında son düdüğü çalmayı tercih etti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun geçtiğimiz günlerde yenilenen oyun kuralları ile ilgili yaptığı bilgilendirme toplantısında bu konuya değinildiği ortaya çıktı.

Yeni kurala göre; herhangi bir takım oyuncusu kendi ceza alanında bir topu hücuma doğru uzaklaştırma çabasına girdiğinde, meşin yuvarlak kendi takım arkadaşına çarparsa ve normalde ‘elle oynama’ diye geçecek bir pozisyon yaşanırsa, hakemin buna penaltı çalmaması gerektiği belirtiliyor.

Fenerbahçe-Gaziantep maçı hakemi de kuralı uygulayarak penaltı çalmadı ve mücadeleyi sona erdirmiş oldu.