Fenerbahçe Marco Asensio’yu resmen açıkladı!

Fenerbahçe, PSG'den transfer ettiği Marco Asensio ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

MARCO ASENSIO: "HARİKA BİR ATMOSFER OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Marco Asensio, imza töreninde yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum."

DEVİN ÖZEK: “TAKIMIMIZA ÇOK ŞEY KATACAK”

Futbol Direktörü Devin Özek, transferin önemine dikkat çekerek "Marco, ilk konuşmamızdan itibaren Fenerbahçe’de oynamaya can atıyordu. Yaratıcılığı, teknik becerileri, oyun zekası ve şampiyonluk tecrübesiyle takımımıza çok şey katacak. Bu özel oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz.” dedi.