Fenerbahçe Mert Müldür transferinde mutlu sona ulaştı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Pek çok yıldızı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler sağ bek transferi için Mert Müldür ile anlaşmaya vardı.

3.5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe milli futbolcu Mert Müldür’ün transferi konusunda kulübü Sassuolo ile 3.5 milyon Euro bonservis bedeli artı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

4 YILLIK ANLAŞMAYA İMZA ATACAK

Sarı-lacivertlilerle 4 yıllık anlaşmaya imza atması beklenen Mert Müldür’ün bugün İstanbul’a geleceği iddia edildi.

SAKATLIKTAN YENİ ÇIKTI

Yaşadığı bilek sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Mert Müldür geçtiğimiz sezon Serie A ekibinde sadece 3 maça çıkabildi.